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Кабмін зберіг обмеження зарплат міністрів, попри рішення КСУ

Київ, Середа 23 вересня 2020 14:18
Кабмін зберіг обмеження зарплат міністрів, попри рішення КСУ
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незважаючи на рішення КСУ, зарплати міністрам зберігаються на рівні 5 мінімальних зарплат

Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, незважаючи на рішення Конституційного суду. Зарплати інших чиновників також обмежені цим рівнем.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"З прийняттям рішення Конституційним судом щодо заробітних плат чиновників і державних службовців Кабінет міністрів, я особисто, залишаємося під регулюванням та дією постанови №304, в якому заробітні плати прем'єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат", - сказав він.

При цьому він повідомив, що зарплати заступників міністрів та інших чиновників також підпадають під це обмеження.

"Я прошу всіх міністрів контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати людей, які працюють на державу, відповідали тим рівням про які ми говорили, і які прийнятні економічної ситуації", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд визнав неконституційними обмеження Кабміну щодо обмеження заробітних плат чиновників і суддів на час карантину.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11 804 грн, що на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 грн).

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