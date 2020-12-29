В Україні можуть обмежити доступ до Єдиного реєстру е-декларацій

В Україні можуть частково обмежити доступ до Єдиного реєстру е-декларацій. Це може відбутися у зв'язку з модернізацією реєстру.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобігання корупції у свому Telegram.

"У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій)", - вказано у повідомленні.

У НАЗК закликають декларантів не хвилюватися у випадку виявлення помилок у роботі реєстру.

"Повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про розблокування діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна, глава держави також схвалив закон про відновлення відповідальності за брехню у е-деклараціях.