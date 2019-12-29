В Україні збільшилась кількість міст, в яких переглянули тарифи на тепло

В Україні збільшилась кількість міст, в яких переглянули тарифы на тепло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, ще більше міст приєднались до перегляду тарифів на тепло.

"Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ - жителі міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках", - повідомив прем'єр.

При цьому він зазначив, що не всюди місцева влада переглянула тарифи.

"Закликаю голів кожного міста оперативно здійснити все необхідне - ціна на тепло для людей повинна знизитися вже з першого місяця 2020 року", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у платіжках за грудень 2019 року, які кияни отримають в січні наступного року, вартість опалення і гарячої води буде знижена на 22-23%. Зменшення тарифів відбулося після зниження ціни на газ.

Крім того, прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що кілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло після розпорядження Кабінету міністрів, яке змінює процедуру встановлення тарифів.