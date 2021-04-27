В Україні місцеву владу позбавили контролю за дотриманням законів про працю

Місцеву владу в Україні позбавили контролю за дотриманням законів про працю. Відповідний закон набув чинності через місяць після опублікування.

Він удосконалює державний нагляд за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення і зменшує фінансове навантаження на роботодавця.

Розмежовується державний, внутрішній і громадський контроль за дотриманням законодавства про працю; уточнюються підстави для притягнення до відповідальності за недопущення до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні.

Виписаний новий механізм застосування штрафних санкцій. У разі виявлення у роботодавця порушення вперше держінспектор внесе попередження про його усунення без штрафів. Термін, у який роботодавець зобов'язаний усунути порушення, держінспектор буде вказувати в матеріалах перевірки.

Закон визначив адміністративну відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за винесення приписів, розпоряджень, податкових повідомлень-рішень, вимог і рішень про накладення фінансових стягнень, скасованих в адміністративному або судовому порядку.