У МОЗ назвали причини зростання випадків коронавірусу в попередні дні

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Однією з причин є збільшення кількість тестувань ПЛР

Причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількість тестувань ПЛР. Про це заявив на голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, після недотримання рекомендацій МОЗ прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди інфікувалися.

"Тут існує декілька факторів. Багато хто не дотримався наших рекомендацій на вербну неділю і не ходили масово, відвідували богослужіння. У зв’язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди інфікувалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності. По-друге, ми суттєво збільшили кількість тестувань на ПРЛ. За 10 днів було близько 1000 тестувань, а зараз близько 5 тисяч", - заявив Степанов.

Зазначимо, останні дні в Україні кількість нових випадків зараження складає від 300 до 500. Найбільшу кількість МОЗ зафіксував 17 квітня - 501 заражений.

Втім, в Україні за останню добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що свідчить про зниження захворюваності другий день поспіль.