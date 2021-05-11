В Україні лише у двох областях перевищено показники з виявлення COVID

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу . Так, лише у двох областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19.

Цей показник перевищено лише в Миколаївській (21,4%) і Черкаській (20,4%) областях при нормі не більше 20%. В інших регіонах показники в нормі.

Також в Україні в семи регіонах перевищено епідемічний поріг захворювань на грип та ГРВІ: у Волинській (130,3%), Донецькій (141,7%), Житомирській (101,1%), Кіровоградській (104,9%), Луганській (126%), Тернопільській (114,1%) та Черкаській (129%) областях. Нормою є не більше 100%. При цьому у Вінницькій області цей показник вже відповідає "зеленій" зоні.

Зазначимо, станом на 11 травня в Україні немає жодного регіону в "червоній" зоні. Вісім областей знаходяться в "помаранчевій" зоні - Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська. Решта - в "жовтій" зоні.