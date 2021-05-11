В Украине лишь в двух областях превышены показатели по выявлению COVID
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Так, лишь в двух областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Этот показатель превышен лишь в Николаевской (21,4%) и Черкасской (20,4%) областях при норме не более 20%. В остальных регионах показатели в норме.
Также в Украине в семи регионах превышен эпидемический порог заболеваний гриппом и ОРВИ: в Волынской (130,3%), Донецкой (141,7%), Житомирской (101,1%), Кировоградской (104,9%), Луганской (126%), Тернопольской (114,1%) и Черкасской (129%) областях. Нормой является не более 100%. При этом в Винницкой области этот показатель уже соответствует "зеленой" зоне.
Отметим, по состоянию на 11 мая в Украине нет ни одного региона в "красной" зоне. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская. Остальные - в "желтой" зоне.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина сообщил, что правительство продлит адаптивный карантин до августа.
Также сообщалось, что в Минздраве прогнозируют четвертую волну COVID в Украине.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2817 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Днепропетровской области.