В Україні ліквідують ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива". Про повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили, що процедура ліквідації банку "Фінансова ініціатива" триватиме два роки з 22 травня 2019 року до 21 травня 2021 року включно.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про рішення віднести ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" до категорії неплатоспроможних у червні 2015 року. Виплати вкладникам ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" почалися в серпні 2015 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 травня 2019 року нараховувалося 77 банків-учасників. За даними фонду, в стадії ліквідації знаходилися 87 банків. Станом на 1 травня вже ліквідовано сім банків. В одному банку ("Фінансова ініціатива") продовжувала діяти тимчасова адміністрація.