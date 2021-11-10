В Україні до кінця тижня вакцинують від COVID майже 40% дорослого населення, - Шмигаль
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні до кінця тижня вакцинують від COVID майже 40% дорослого населення. Мова йде хоча б про одну дозу вакцини.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
Він закликає українців вакцинуватись від коронавірусу.
"Загалом до кінця тижня ми очікуємо, що принаймі однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення України. Ми робимо більше, ніж 1,5 млн щеплень щотижня", - заявив він.