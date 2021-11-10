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В Україні до кінця тижня вакцинують від COVID майже 40% дорослого населення, - Шмигаль

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Київ, Середа 10 листопада 2021 13:14
В Україні до кінця тижня вакцинують від COVID майже 40% дорослого населення, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні до кінця тижня вакцинують від COVID майже 40% дорослого населення. Мова йде хоча б про одну дозу вакцини.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Він закликає українців вакцинуватись від коронавірусу.

"Загалом до кінця тижня ми очікуємо, що принаймі однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення України. Ми робимо більше, ніж 1,5 млн щеплень щотижня", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зроблено 267 401 щеплення проти коронавірусу.

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Денис Шмигаль Вакцинація
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