В Украине до конца недели вакцинируют от COVID почти 40% взрослого населения, - Шмыгаль
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине до конца недели вакцинируют от COVID почти 40% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной дозе вакцины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.
Он призывает украинцев вакцинироваться от коронавируса.
"В целом до конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 млн прививок еженедельно", - заявил он.