В Україні змінять оскарження державних закупівель: Рада схвалила закон

"За" проголосували 273 нардепи.

Документ вносить зміни до статті 18 закону "Про державні закупівлі" щодо вдосконалення процесу подання та розгляду скарг. Передбачено подання скарг в електронній формі шляхом заповнення уніфікованих форм.

Так, у разі оскарження тендерної документації суб'єкт оскарження зобов'язаний надавати докази наявності порушених прав і охоронюваних законом інтересів, що дозволить не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Прозорість процесу оскарження хочуть підвищити завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них. Однак у разі порушення суб'єктом оскарження, замовником термінів і порядку надання інформації, таку інформацію орган оскарження може не врахувати при розгляді скарги.

Лізинг включили в перелік послуг, на які поширюється дія ЗУ "Про державні закупівлі".

Однак його дія не поширюється на послуги фінансових установ з надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, що надаються міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.

У законі уточнили терміни оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі.

До числа посадових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднесли уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

У законі прописаний порядок присутності сторін на засіданні Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.