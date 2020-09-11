МОЗ назвав умови допуску вболівальників на міжнародні матчі

Фото: на матчі збірної України можуть пустити вболівальників (facebook com uafukraine)

Міністерство охорони здоров'я допускає часткове залучення вболівальників на матчі збірної України та єврокубкові ігри. Однак для цього необхідно дотримуватися низки умов.

Про це йдеться в повідомленні Української федерації футболу.

Повідомляється, що "карантинна постанова" № 641 передбачає можливість проведення матчів з уболівальниками, але з урахуванням карантинної зони.

Зокрема, в регіонах з "зеленим" або "жовтим" рівнем треба забезпечити вимоги про перебування не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, а також фізичну дистанцію між уболівальниками.

В регіонах з "помаранчевим" і "червоним" рівнем матчі мають проходити за участю не більше 220 осіб і не більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

Зазначимо, збірна України з футболу зіграє наступні матчі 10 та 13 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві, який з 14 вересня буде в "помаранчевій зоні". Відповідно на поліпшення епідемічної ситуації залишилося менше місяця, інакше масовий допуск вболівальників буде під питанням.

Крім того, рекомендується організувати продаж квитків та розподіл вболівальників за секторами таким чином, щоб не виникало скупчення. А на сектор слід допускати не більше 25% від загального числа, яке може цей сектор вмістити. Також необхідно забезпечити наявність вільних місць спереду, ззаду, збоку і по діагоналі.

Таким чином, МОЗ вважає можливим частковий допуск вболівальників на матчі, в тому числі й міжнародні, з дотриманням встановлених заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ може пустити вболівальників на єврокубки і матчі збірної України. У той же час президент УАФ Андрій Павелко уточнив, що рішення ще буде погоджуватися в УЄФА.

Зазначимо, в серпні у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли про можливу катастрофу, якщо уболівальників повернуть на стадіони.