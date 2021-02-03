В Україні змінили вимоги до змісту статутів ТОВ

В Україні змінили вимоги до змісту статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №3497.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 318 народних депутатів.

Цей закон усуває існуючу колізії між ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" і Господарським кодексом. У кодексі міститься вимога щодо зазначення в установчих документах ТОВ частки учасників товариств у його статутному капіталі, а у законі такої норми немає.

Законопроект №3497 виключає з Господарського кодексу положення про визначення в установчих документах ТОВ розміру часток учасників у статутних капіталах.

Таким чином, перелік відомостей, що повинні міститись у статуті товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю, визначає виключно ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Нагадаємо, в березні п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про ТОВ. Документ був направлений на залучення іноземних інвестицій і регулювання корпоративних відносин.

Зазначалося, що закон повинен забезпечити учасникам товариств комфортний правовий простір для врегулювання своїх відносин і зменшити ризики захоплення контролю над товариством і змов окремих груп учасників проти інших.