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В Україні змінили порядок закупівлі ліків та вакцин від COVID-19

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Україна, Четвер 22 липня 2021 11:52
В Україні змінили порядок закупівлі ліків та вакцин від COVID-19 Фото: в Україні змінили порядок закупівлі товарів для боротьби з COVID-19 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель. Верховна рада ухвалила закон 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу президента.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

  • лікарські засоби,
  • вакцини,
  • медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19
  • медичні вироби для вакцинації від COVID-19,
  • медобладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19,
  • системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

По перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

Водночас решта закупівель відтепер будуть здійснюватися в порядку, встановленому законом "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.

Згідно з законом, за результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.

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