В Украине изменили порядок закупки лекарств и вакцин от COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках" относительно исключения возможности закупок без использования электронной системы. Верховная рада приняла закон 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу президента.

Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки является:

лекарственные средства,

вакцины,

медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19

медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,

медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным COVID-19,

системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.

По перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.

Вместе с тем, остальные закупки теперь будут осуществляться в порядке, установленном законом "О публичных закупках" для упрощенных закупок.

Согласно закону, по результатам закупки заказчик должен опубликовать отчеты о заключении договора о закупке и выполнения, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.