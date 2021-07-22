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В Украине изменили порядок закупки лекарств и вакцин от COVID-19

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Украина, Четверг 22 июля 2021 11:52
В Украине изменили порядок закупки лекарств и вакцин от COVID-19 Фото: в Украине изменили порядок закупки товаров для борьбы с COVID-19 (Виталий Носач/РБК-Украина) АВТОР: РБК-УКРАИНА
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках" относительно исключения возможности закупок без использования электронной системы. Верховная рада приняла закон 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу президента.

Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки является:

  • лекарственные средства,
  • вакцины,
  • медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19
  • медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,
  • медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным COVID-19,
  • системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.

По перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.

Вместе с тем, остальные закупки теперь будут осуществляться в порядке, установленном законом "О публичных закупках" для упрощенных закупок.

Согласно закону, по результатам закупки заказчик должен опубликовать отчеты о заключении договора о закупке и выполнения, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.

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