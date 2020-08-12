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В Україні у липні зареєстрували понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції

Київ, Середа 12 серпня 2020 05:54
В Україні у липні зареєстрували понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції
Фото: лікарня (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Більшість інфікувань відбулося гетеросексуальним шляхом

Протягом липня 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 356 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 366 пацієнтів діагностовано СНІД, 171 людина померла.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

Інфікування ВІЛ у минулому місяці відбувалося такими шляхами:

  • гетеросексуальний - 783;
  • гомосексуальний - 29;
  • парентеральний - 533;
  • вертикальний, від матері до дитини - 177 (більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);
  • невідомий - 3.

За останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.

Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом.

Раніше повідомлялося, що кількість померлих від COVID-19 в світі до кінця 2020 року перевищить середні показники смертей від ВІЛ-асоційованих захворювань.

Нагадаємо, у Великобританії зафіксували другий у світі випадок лікування від вірусу імунодефіциту (ВІЛ).

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