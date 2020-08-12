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В Украине в июле зарегистрировали более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

Киев, Среда 12 августа 2020 05:54
В Украине в июле зарегистрировали более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции
Фото: больница (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Большинство заражений произошло гетеросексуальным путем

В июле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции. В 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Инфицирования ВИЧ в прошлом месяце происходило такими путями:

  • гетеросексуальный - 783;
  • гомосексуальный - 29;
  • парентеральный - 533;
  • вертикальный, от матери к ребенку - 177 (большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);
  • неизвестен - 3.

За последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 000 до 102 000 человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%.

Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что число умерших от COVID-19 в мире до конца 2020 года превысит средние показатели смертей от ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

Напомним, в Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ)

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