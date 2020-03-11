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У Британії вилікувалась від ВІЛ друга у світі людина

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 22:30
У Британії вилікувалась від ВІЛ друга у світі людина
Ілюстративне фото (upogau.org)

Адам Кастильєхо не приймає препарати 30 місяців і у нього не виявили повторної появи ВІЛ

У Великобританії зафіксували другий у світі випадок лікування від вірусу імунодефіциту (ВІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що 40-річний житель Лондона Адам Кастильєхо вдалося вилікувати від ВІЛ завдяки операції з пересадки стовбурових клітин спинного мозку, яку йому зробили три роки тому. Чоловік припинив прийом антиретровірусних препаратів 30 місяців назад, при цьому у нього не виявлено слідів повторної появи вірусу в організмі.

"Сліди вірусних частинок, які можуть самостійно проникати в імунні клітини і заражати їх, не з'являлися в крові, а також спинномозковій рідині, кишечнику або в лімфі пацієнта протягом 30 місяців. Ми вважаємо, що тепер можна говорити, що пацієнт вилікувався від ВІЛ ", - повідомили медики.

Зазначимо, в 2007 році після схожої операції вилікувався від ВІЛ американець Тімоті Брауна. Це був перший випадок, коли людині вдалося вилікуватися від ВІЛ.

Раніше РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року Україні від СНІДу померли 228 осіб. Також було зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції.

Також повідомлялося, що в листопаді минулого року вперше за 19 років виявили новий штам вірусу імунодефіциту (ВІЛ). За даними вчених, той штам є частиною версії ВІЛ-1 групи M, того ж сімейства вірусних підтипів, які впливали на глобальні пандемії ВІЛ.

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