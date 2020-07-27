В Україні у липні потонули понад 200 осіб

З них - 22 дитини
В Україні на водоймах загинули понад 200 осіб. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час купання у водоймах.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 27 липня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули більше 200 осіб, з них 22 дитини", - вказано у повідомленні.
Крім того, за даними рятувальників, протягом тижня на водних об’єктах загинула 51 особа.
У ДСНС зазначають, що у літній період традиційно значно зростає кількість трагічних випадків на водоймах. У відомстві звертають увагу, що безпечними є тільки перевірені пляжі та водойми, в яких обстежене дно та є рятувальний пост.
"Шановні громадяни! У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!" - закликають рятувальники.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.