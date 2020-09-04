Фото: електросамокат (freepik.com)

В Україні хочуть запровадити нову категорію учасників дорожнього руху - користувачі персонального легкого електротранспорту. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №3023 за основу у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 268 парламентарів.

Проект визначає права та обов’язки нової категорії учасників дорожнього руху та включає правила пересування цих учасників до переліку питань, що регулюються Правилами дорожнього руху.

Також закон встановлює відповідальність за порушення ПДД новою категорією учасників руху.

Згідно з документом, користувачі електричних транспортних засобів мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Їм забороняється перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено "конструктивним рішенням виробника електричного транспортного засобу". Також заборонено:

користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;

керувати електричними транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Нагадаємо, у грудні 2019 року набув чинності закон про віднесення осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.

Як писало РБК-Україна, у середині червня цей закон було введено у дію.