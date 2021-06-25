В Україні хочуть відновити статус генпроектувальника ядерної установки

У пояснювальній записці до проекту підкреслюється, що протягом останніх років склалася надзвичайно негативна ситуація у сфері забезпечення інженерної та проектно-конструкторської підтримки функціонування ядерної енергетичної галузі України.

"Насамперед це пов’язано з ліквідацією в законодавчій базі України статусу генерального проектувальника об’єкта ядерно-енергетичного комплексу та, як наслідок, функцій і відповідальності, які покладалися на відповідні організації", - сказано у ній.

Закон пропонує відновити цей статус. У проекті прописано, що генпроектувальник виконує комплексне проектування споруд, об’єктів та систем ядерної установки, уранового об’єкта та об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

Також він забезпечує авторський нагляд під час будівництва об’єкта ядерної установки та інженерну підтримку на всіх етапах життєвого циклу об’єкта.

Генпроектувальника визначає ліцензіат/експлуатуюча організація відповідно до законодавства. Його права та обов’язки мають бути прописані у договорі між ліцензіатом/експлуатуючою організацією та генпроектувальником. Останній несе відповідальність перед ліцензіатом/експлуатуючою організацією за відповідність проекту в цілому вимогам законодавства, нормам, правилам та стандартам України.

Він повинен відповідати вимогам, визначеним законодавством про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, а також додатковим вимогам, пов’язаним із специфікою діяльності. Закон визначає перелік таких вимог.