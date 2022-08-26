ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні хочуть прибрати рекламні щити вздовж доріг: що пропонує Кабмін

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 11:46
В Україні хочуть прибрати рекламні щити вздовж доріг: що пропонує Кабмін Фото: Рекламу вздовж доріг хочуть прибрати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Пропонується заборонити розміщення рекламоносіїв та прокладання інженерних комунікацій та мереж вздовж смуги відведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7696.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, рекламоносії, які розміщуються в смузі відведення доріг не відносяться до складових автомобільних доріг загального користування. Їх розміщення в межах смуги відведення доріг, особливо на основних під’їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія та збільшенню часу його реакції під час керування автомобілем.

"Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на декілька секунд його увагу від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху, що може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в документі

Крім того, рекламоносії, що розміщені на узбіччях доріг створюють перешкоди дорожнім механізмам, особливо в зимовий період, що в свою чергу не забезпечує належне утримання проїзної частини та узбіч автомобільних доріг.

Проектом закону також пропонується врегулювати питання плати за використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Ради законопроект щодо часткового повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Верховна рада
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати