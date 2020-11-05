В Україні хочуть створити Єдиний портал повідомлень про корупцію

Верховна рада планує створити Єдиний портал повідомлень про корупцію. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3450 за основу.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"За" проголосували 254 нардепи.
Проект повинен спростити і оптимізувати роботу з повідомленнями та перевірками інформації, наведеної у повідомленнях викривачів про можливу корупцію.
Відповідно до закону "Про запобігання корупції", регулярні канали повідомлення про корупційні дії повинні були створити всі органи влади, але це вимагає великих витрат з державного бюджету.
"Замість цього пропонується створити так званий Єдиний портал повідомлень про корупцію, з яким зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах. Таке рішення дозволить заощадити бюджетні кошти", - раніше підкреслювали в профільному комітеті.
Крім того, Національне агентство по запобіганню корупції просило звільнити себе від обов'язку вступати в судові справи на стороні викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій у масштабах країни. Закон пропонує передати цю функцію системі безоплатної правової допомоги.
Нагадаємо, раніше комітет з питань антикорупційної політики рекомендував прийняти відповідний законопроект №3450 за основу.
Як писало РБК-Україна, з січня набув чинності закон про викривачів корупції.
Раніше анонсувалося, що в парламент внесуть окремий законопроект про кримінальну відповідальність викривачів корупції.