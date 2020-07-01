ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують створити Єдиний портал повідомлень про корупцію

Новини » Політика     01.07.2020 - 11:42
Раді рекомендують створити Єдиний портал повідомлень про корупцію
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Антикорупційний комітет рекомендує ухвалити відповідний проект закону

Верховній раді рекомендують створити Єдиний портал повідомлень про корупцію. Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект №3450 за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

У комітеті пояснили, що даний законопроект має спростити і оптимізувати роботу із повідомленнями і перевірками інформації, наведеної у повідомленнях викривачів щодо можливої корупції.

Підкреслюється, що згідно із законом "Про запобігання корупції", регулярні канали повідомлення про корупційні дії мали би створити всі органи влади, але це потребує великих витрат з державного бюджету.

"Замість цього пропонується створити так званий Єдиний портал повідомлень про корупцію, з яким матимуть можливість у цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб’єкти із запобігання корупції у різних органах. Таке рішення дозволить зекономити бюджетні кошти", - зазначається у повідомленні.

Крім того, НАЗК просило звільнити відомство від обов’язку вступати в судові справи на боці викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій в масштабах країни. Законопроектом пропонується передати дану функцію системі безоплатної юридичної допомоги.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3450 за основу, передбачивши можливість внесення змін до закону "Про запобігання корупції", що стосуються вдосконалення захисту викривачів, але не передбачені у редакції першого читання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня набрав чинності закон про викривачів корупції.

Як писало РБК-Україна, анонсувалося, що в парламент внесуть окремий законопроект про кримінальну відповідальність викривачів корупції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України коррупцияНАБУВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся