В Україні хочуть дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово

Верховній раді рекомендують остаточно дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроект №4113 у другому читанні рекомендує ухвалити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Закон пропонує надати особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю право позачергового обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Також вони отримають право на позачерговий пропуск через державний кордон України у разі виїзду на лікування.
"За результатами розгляду комітетом ухвалено рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект № 4113 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за основу цей проект Рада ухвалила наприкінці лютого.
Як писало РБК-Україна, в листопаді 2020 року профільний комітет рекомендував підтримати цей закон за основу.
Так, в Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Відповідний законопроект Кабінету міністрів Верховна рада прийняла в другому читанні.