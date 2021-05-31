В Україні хочуть дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово

Верховній раді рекомендують остаточно дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово . Відповідний законопроект №4113 у другому читанні рекомендує ухвалити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Закон пропонує надати особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю право позачергового обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Також вони отримають право на позачерговий пропуск через державний кордон України у разі виїзду на лікування.

"За результатами розгляду комітетом ухвалено рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект № 4113 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.