ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні хочуть перезапустити роботу індустріальних парків: що пропонує закон

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть перезапустити роботу індустріальних парків. Кабінет міністрів підтримав у ході свого засідання відповідний законопроект.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд пропонує перезапустити роботу індустріальних парків в Україні, аби вони ефективно запрацювали. Ми схвалили законопроєкт, який пропонує законодавчо унормувати питання, коли індустріальні парки можуть отримати підтримку з місцевих бюджетів, від Державного фонду регіонального розвитку або в межах цільової субвенції", - зазначив глава уряду.

Він відзначив, що проблемою для індустріальних парків завжди було підключення до інженерних мереж, зокрема до електричних мереж. Закон визначає умови, за якими індустріальні парки будуть безоплатно підключати до відповідної інфраструктури.

"Розвиток індустріальних парків дасть можливість створювати тисячі нових робочих місць, сприятиме розвитку нашої промисловості та залученню додаткових іноземних інвестицій", - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні 2020 року в Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він містить цільові інвестиційні програми, спрямовані на розвиток туризму, гірничодобувної промисловості, індустріальних парків.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Українииндустриальные парки