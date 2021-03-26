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В МЗС дали важливу пораду українцям, яких Росія позбавила ділянок у Криму

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 10:51
В МЗС дали важливу пораду українцям, яких Росія позбавила ділянок у Криму Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Російський указ про заборону іноземним громадянам володіти землею в окупованому Криму є юридично нікчемним, а тому всі права законних власників будуть відновлені після деокупації півострова. Власникам обов'язково необхідно зберігати документи, які підтверджують їхні права власності.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на брифінгу 26 березня.

"Права законних власників на земельні ділянки (в Криму - ред.) безумовно будуть відновлені після відновлення суверенітету нашої держави в Криму. Зараз дуже важливо, щоби власники земельних ділянок максимально зберігали усі документи, які підтверджують право їх власності та будь-які документи, які нав'язуватиме їм Російська Федерація на їх заміну", - сказав міністр.

МЗС попросило також відреагувати міжнародних партнерів на незаконні ці дії Росії. Кулеба зазначив, що ЄС вже відреагував, і він дотримується тієї ж позиції, що й Україна.

Він наголосив що питання позбавлення права українців володіти земельними ділянками в Криму внесено в перелік питань, які будуть в фокусі уваги "Кримської платформи" з деокупації півострова.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що указ президента Росії Володимира Путіна про заборону на володіння землею в Криму є юридично нікчемним. Це питання порушать під час засідання Кримської платформи.

Перший міжнародний саміт Кримської платформи заплановано на цей рік.

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