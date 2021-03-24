В Україні хочуть карати за продаж ліків неповнолітнім: розміри штрафів
В Україні хочуть карати за продаж ліків неповнолітнім. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити за основу відповідний законопроект №5123-1.
Цей закон пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він передбачає відповідальність за продаж (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) і доставку лікарських засобів малолітнім особам.
За це загрожуватиме штраф особі, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку ліків кінцевому споживачу. Його розмір складатиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 6800 - 13600 гривень.
Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже притягали до відповідальності, будуть карати штрафом від 800 до 1400 таких мінімумів. Це 13600 - 23800 гривень.
Нагадаємо, на початку березня Верховній раді рекомендували заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Таку рекомендацію дав комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування.
Як писало РБК-Україна, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Одна з дівчаток померла.
Крім того, два випадки отруєння зафіксували в Умані, один з яких пов'язаний з передозуванням ліками.