В Україні хочуть карати за продаж ліків неповнолітнім: розміри штрафів

В Україні хочуть карати за продаж ліків неповнолітнім . Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити за основу відповідний законопроект №5123-1.

Цей закон пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він передбачає відповідальність за продаж (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) і доставку лікарських засобів малолітнім особам.

За це загрожуватиме штраф особі, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку ліків кінцевому споживачу. Його розмір складатиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 6800 - 13600 гривень.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже притягали до відповідальності, будуть карати штрафом від 800 до 1400 таких мінімумів. Це 13600 - 23800 гривень.