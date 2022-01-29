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В Україні хочуть карати за продаж курсових і дипломів: що загрожує продавцям

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Київ, Субота 29 січня 2022 12:00
В Україні хочуть карати за продаж курсових і дипломів: що загрожує продавцям Фото: в Україні планують карати за продаж рефератів, курсових, дисертацій та докторських (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутати Верховної ради 25 січня в першому читанні прийняли зміни до закону "Про освіту". Документ встановлює покарання за продаж рефератів, курсових, дипломних, докторських та інших академічних творів.

Про те, що загрожує продавцям академічних творів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміни до закону "Про освіту"

Проєкт №5461 Про внесення змін до закону "Про освіту" щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів з порушенням принципів академічної сумлінності внесла до Верховної ради група депутатів у травні 2021 року.

Документ пройшов обговорення в Комітеті з питань інтеграції України з Євросоюзом. Також проєкт отримав висновки щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та Головного науково-експертного управління.

У першому читанні депутати розглянули законопроєкт 25 січня. Документ підтримали 250 народних обранців, 36 утрималися, 24 - не голосували.

Автори законопроєкту пропонують встановити, що академічний твір містить результати наукових досліджень, науково-методичної, художньої, навчальної або іншої творчої діяльності. Вона використовується для підтвердження результатів навчання та/або присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів та/або вчених звань.

На думку авторів, це дозволить більш ефективно протидіяти практиці продажів академічних творів.

Покарання за продаж академічних творів

Законопроєкт пропонує внести до статті 42 Закону "Про освіту", де перераховані порушення академічної чесноти, ще один пункт. Він визначає передачу академічного твору для використання третіми особами як порушення.

"Передача або посередництво при передачі автором (авторами) академічного твору або його частини третій особі для подальшого використання цією особою як автором", - йдеться в законопроєкті.

Документ передбачає наступні санкції за продаж академічних творів:

  • повторну здачу іспитів, заліків, контрольних робіт, рефератів і т. п.;
  • повторне проходження повної або часткової освітньої програми;
  • відрахування з навчального закладу;
  • позбавлення стипендій та пільг з оплати навчання.

Нагадаємо, влітку минулого року в одному зі столичних ВНЗ на продажу дипломів викрили радницю ректора.

Зазначимо, у червні в Ужгороді правоохоронці викрили схему масової фальсифікації при здачі іспитів серед студентів місцевого ВНЗ.

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