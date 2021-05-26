Правила усиновлення дітей можуть змінити: Кабмін погодив законопроект

Документ пропонує відновити різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років; запровадити обов'язкове навчання для кандидатів в усиновлювачі, оскільки понад 90% громадян, які виявили бажання усиновити дитину, не мають досвіду виховання дітей.

Проект передбачає, що згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.



Станом на 1 січня цього року в Україні на обліку дітей, що можуть бути усиновлені, перебувало понад 17 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, протягом 2020 року в Україні усиновили 1239 дітей, з них українцями - 992 дитини (на 443 дитини менше у порівнянні з 2019 роком), іноземцями - 247 дітей.