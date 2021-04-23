В Україні хочуть змінити порядок дострокового припинення повноважень мера

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади.

Ухвалення цього документу має спростити процес призначення позачергових виборів голів у разі дострокового припинення їх повноважень.

"Комітетом було ухвалено рішення рекомендувати Верховній раді проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (реєстр. №5241) прийняти за основу та в цілому", - сказано у повідомленні.

Що пропонує закон

Документ створює альтернативний механізм повідомлення ВРУ про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (якщо уповноважена на виконання обов’язків голови не зробила цього вчасно).

Змінюється підхід до визначення моменту дострокового припинення повноважень голови замість прийняття додаткового рішення місцевою радою.

Вказано, що у випадку звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення особою повноважень голови - з дня оголошення особистої заяви на пленарному засіданні ради, якщо воно проводиться протягом двотижневого строку з дня одержання радою заяви.

У разі, якщо оголошення заяви не відбулося або пленарне засідання не проводилося - в останній день двотижневого строку з дня одержання радою заяви.

У випадку припинення громадянства України повноваження глави припиняють з дати припинення громадянства.

У випадку визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії рішення суду без прийняття рішення ради.

"У випадку смерті - з дня смерті, визначеного у свідоцтві про смерть або у іншому документі, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави", - сказано у пояснювальній записці.

Закон змінює і підхід до визначення моменту, від якого відраховуватиметься дев'яностоденний строк, протягом якого Рада повинна буде призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови, повноваження якого припинено достроково.

Пропонується, що 90 днів буде відраховуватися з дня отримання ВР повідомлення про таке припинення, а не з дня припинення повноважень. Адже у разі початку відліку цього строку у день припинення повноважень голови існує ризик, що парламент може не призначити позачергові вибори вчасно через відсутність підтвердженої інформації про таке припинення.