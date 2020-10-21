СБУ підозрює посадовця спецслужби Росії в підбурюванні до держзради

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України повідомили про підозру посадовцю ФСБ РФ. Його підозрюють в підбурюванні українських військовослужбовців до держзради.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У лютому-березні 2014 року посадовець російської спецслужби працював за розробленим злочинним планом окупації та подальшої анексії Криму.

Він шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону не перешкоджати діям військових підрозділів РФ.

Йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; підбурюванні до вчинення державної зради та веденні агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Нагадаємо, справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.