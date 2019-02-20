В Україні від грипу померли 14 осіб за місяць

Загалом, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 198 тис. 902 людини

С начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отметим, по состоянию на 15 января сообщалось о 19 умерших от гриппа. Таким образом, за месяц умерли 14 человек.

"За неделю еще один человек скончался от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 33 летальных случая", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эпидемии гриппа в стране нет.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 тыс. населения, что на 0,4 % меньше эпидемического порога по Украине", - утверждают в ведомстве.

В общем, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 198 902 человека, из них 73,3% дети в возрасте до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018 года) переболели 9,4% украинцев. Граждан атаковал вирус гриппа типа А.

"С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 тыс. 193 человека, 408 течение последнего недели", - добавляется в сообщении.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,6%, которое произошло за счет взрослого и детского населения.

Также сообщалось, что в Кропивницком от осложнений гриппа умер человек. При этом эпидемическая ситуация с ОРВИ в Кировоградской области в течение недели была относительно спокойной.