В Україні цивільним дозволили вбивати російських окупантів

Набув чинності закон про право цивільних українців та іноземців на вбивство російських загарбників у період воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Цивільні українці мають право отримати вогнепальну зброю і нарівні з військовими використовувати її проти російських агресорів. Ніякого покарання за це не буде.

Стріляти у ворога можна і з власної зброї - нагородної, спортивної та мисливської. При цьому отриману від держави зброю і патрони після війни доведеться здати в поліцію.