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В Україні цивільним дозволили вбивати російських окупантів

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Середа 09 березня 2022 23:46
В Україні цивільним дозволили вбивати російських окупантів Фото: в Україні цивільні українці мають право вбивати окупантів у період воєнного часу (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

Набув чинності закон про право цивільних українців та іноземців на вбивство російських загарбників у період воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Цивільні українці мають право отримати вогнепальну зброю і нарівні з військовими використовувати її проти російських агресорів. Ніякого покарання за це не буде.

Стріляти у ворога можна і з власної зброї - нагородної, спортивної та мисливської. При цьому отриману від держави зброю і патрони після війни доведеться здати в поліцію.

Нагадаємо, у Сумській області захисники територіальної оборони розбили майже 20 одиниць техніки окупанта. Вороги намагалися зайти в один з населених пунктів.

Загарбники поповнили арсенал ЗСУ черговими трофеями, серед яких: 3 бронетранспортери, кілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок і міномет.

Ми також писали про те, що ЗСУ прогнали окупантів з Дергачів у Харківській області і повернули місто під повний контроль. Активні бої за Дергачі велися тривалий період. При цьому наголошується, що українські військові втрат не зазнали.

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