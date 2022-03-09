В Україні цивільним дозволили вбивати російських окупантів
Набув чинності закон про право цивільних українців та іноземців на вбивство російських загарбників у період воєнного часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.
Цивільні українці мають право отримати вогнепальну зброю і нарівні з військовими використовувати її проти російських агресорів. Ніякого покарання за це не буде.
Стріляти у ворога можна і з власної зброї - нагородної, спортивної та мисливської. При цьому отриману від держави зброю і патрони після війни доведеться здати в поліцію.
Нагадаємо, у Сумській області захисники територіальної оборони розбили майже 20 одиниць техніки окупанта. Вороги намагалися зайти в один з населених пунктів.
Загарбники поповнили арсенал ЗСУ черговими трофеями, серед яких: 3 бронетранспортери, кілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок і міномет.
Ми також писали про те, що ЗСУ прогнали окупантів з Дергачів у Харківській області і повернули місто під повний контроль. Активні бої за Дергачі велися тривалий період. При цьому наголошується, що українські військові втрат не зазнали.
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