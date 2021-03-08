В Україні готують проект Donbass travel для жителів окупованих територій

В Україні розробляють новий туристичний проект під назвою Donbass travel. В рамках проекту мають намір підготувати маршрути вільною частиною Донецької та Луганської областей, а запрошувати будуть жителів окупованих районів.
Про це в ефірі телеканалу "Будинок" заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.
За її словами, Donbass travel - це робоча назва проекту.
"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по інший бік", інтегрувати їх... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого дому", - зазначила Олеськів.
А в подальшому для мешканців тимчасово окупованих територій розроблять туристичні маршрути на заході України. Крім того, готуються проекти в Херсонській області, які будуть орієнтовані на кримчан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для жителів окупованих районів Донбасу можуть організувати пункти вакцинації від коронавірусу на КПВВ.
До цього Кабінет міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги єМалятко. З її допомогою можна дистанційно оформити українське свідоцтво про народження.