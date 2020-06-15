В Україні на цьому тижні можуть розширити перелік осіб, що подають декларації

В Україні на цьому тижні можуть розширити перелік осіб, що мають подавати декларації. Верховна рада може ухвалити відповідний закон у другому читанні.

Про це заявив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук у ході засідання погоджувальної ради, передає РБК-Україна.

"Цього тижня заплановано в залі розгляд законопроекту про розширення суб'єктів декларування. Ми давно говорили, що такі суб'єкти як керівники держкомпаній також мають підпадати декларуванню. Думаю, що воно буде підтримано в залі ВР", - сказав він.

Крім того, нардепи можуть розглянути перезапуск системи інтелектуальної власності в Україні.

"Ще один важливий законопроект стосується питання перезапуску системи інтелектуальної власності в Україні. Хочу підкреслити, що цей законопроект був одноголосно підтриманий на комітеті з економічної політики. Я теж попрошу підтримки його в залі", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Рада схвалила за основу закон про зміни щодо декларування, який несе в собі ризик, що уникати декларування майна можуть чиновники, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом.

Як писало РБК-Україна, п'ятий президент України є найбагатшим народним депутатом парламенту: він задекларував грошових активів на загальну суму 1,8 млрд гривень.