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В Україні в цьому році запустять групи поліції для реагування на домашнє насильство

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 12:45
В Україні в цьому році запустять групи поліції для реагування на домашнє насильство
Ілюстративне фото (consulter-psychologue.com)

У 2019 році в Україні будуть працювати 45 груп реагування на домашнє насильство

В 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Помічник голови Національної поліції України Андрій Ткачов розповів, що вже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки будуть працювати у складі цих груп. 200 поліцейських пройшли навчання в 2018 році.

"У цьому році ми запустимо 45 мобільних груп, які будуть реагувати виключно на випадки домашнього насильства. Зараз вже відібрано близько 450 співробітників підрозділів поліції превенції та патрульної поліції. Це дільничні офіцери поліції, інспектори ювенальної превенції та патрульні поліцейські, які пройшли попередній відбір і зараз проходять навчання", - розповів помічник голови відомства.

Нагадаємо, 11 січня закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" вступив в силу. зокрема, даний закон Верховна рада ухвалила на початку грудня 2017 року. Норма документа про обтяжуючих обставинах вже набула чинності з 11 січня 2018 року.

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