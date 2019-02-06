В Україні епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений в 11 областях

За останній кілька днів в Україні від грипу померли 2 людей

В Украине эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями сейчас превышен в 11 областях Украины, больше всего - в Черновицкой и Ивано-Франковской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Как отмечается, за отчетную неделю зарегистрировано два летальных случая от гриппа, что подтверждено лабораторно.

"С начала эпидемического сезона - 30, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в период с 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 212,5 тысяч людей, более чем половина из этого числа - дети в возрасте до 17 лет.

Напомним, во Львовской области приостановили учебный процесс в школах Дрогобыча и Стебника из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников.

В Николаеве 53 учебные заведения среднего образования с понедельника 4 февраля не будут работать через карантин.

РБК-Украина писало, профильная комиссия приняла решение о закрытие на карантин в Ивано-Франковске 42 школ.