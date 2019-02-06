В Україні епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений в 11 областях

Ілюстративне фото (УНІАН)

За останній кілька днів в Україні від грипу померли 2 людей

В Україні епідемічний поріг із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції нині перевищений в 11 областях України, найбільше - у Чернівецькій та Івано-Франківській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається, за звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено лабораторно.

"Із початку епідемічного сезону - 30, зокрема четверо дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, у період з 28 січня до 3 лютого в Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 212,5 тисяч людей, більш ніж половина з цього числа - діти віком до 17 років.

Нагадаємо, у Львівській області призупинили навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів.

У Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти з понеділка 4 лютого не будуть працювати через карантин.

РБК-Україна писало, профільна комісія прийняла рішення про закриття на карантин в Івано-Франківську 42 шкіл.