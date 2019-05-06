В Україні за два роки не було випадків антисемітського насильства, - Розенко

За попередні два роки в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства. Про це на Київському Єврейському форумі розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні протягом 2018 року і не було зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства.

"Як, до речі, і в попередньому 2017", - наголосив Розенко.

Він також додав, що в Україні знижуються прояви вандалізму антисемітського характеру.

Нагадаємо, раніше в уряді назвали число проживаючих в Україні євреїв. Зокрема, за оцінкою Кабінету міністрів, на сьогодні в країні проживають більше 120 тисяч євреїв і людей з єврейськими коренями.

Відзначимо, в лютому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що антисемітизм в світі досяг найгіршого рівня з Другої світової війни. Заява прозвучала після того, як тисячі людей вийшли на вулиці після новин про наругу над могилами на єврейському кладовищі в Ельзасі. Найбільша акція пройшла в Парижі.

"Схоже, що наша країна, а також вся Європа і більшість західних демократій стикаються з відродженням антисемітизму, небаченого з часів Другої світової війни", - зазначив він.