В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину

В Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті МОЗ.

Так у списку регіонів, які не можуть почати ослаблення потрапили Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. В цих регіонах зафіксовано 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в Моз.

Для ослаблення регіон повинен відповідати трьом критеріям:

інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях повинно бути менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових захворювань коронавірусом.

У зв'язку із зростанням захворюваності у Моз пообіцяли вжити заходів.