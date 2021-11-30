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В Україні дестабілізують ситуацію близько 7000 співробітників спецслужб РФ, - СБУ

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Вівторок 30 листопада 2021 00:33
В Україні дестабілізують ситуацію близько 7000 співробітників спецслужб РФ, - СБУ Фото: в Україні дестабілізують ситуацію близько 7000 співробітників спецслужб РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Україні розхитують і дестабілізують ситуацію близько 7000 співробітників спецслужб Російської Федерації. Дану інформацію озвучив Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова".

"Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 000 співробітників спецслужб. Це відносно дестабілізуючого і розхитуючого", - заявив Вітюк.

З початку цього року Департамент кібербезпеки СБУ заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів, припинив діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 000 акаунтів.

"Це нібито 150 000 осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала в ФСБ Росії і діяла з території Криму", - додав керівник департаменту кібербезпеки СБУ.

Раніше ми писали, що МЗС назвало чисельність російських військ біля України.

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