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В Україні кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року, - KSE

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 13:52
В Україні кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року, - KSE Фото: в Україні зросте кількість смертей від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні. Кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

Станом на сьогодні в Україні підтвердили 59 523 смертельні випадки.

"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в Київській школі економіки.

Нагадаємо, НАН прогнозує рекордні дані по COVID і спад через вихідні.

Зазначимо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.

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