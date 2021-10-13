В Україні кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року, - KSE
Фото: в Україні зросте кількість смертей від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні. Кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.
Станом на сьогодні в Україні підтвердили 59 523 смертельні випадки.
"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в Київській школі економіки.
Нагадаємо, НАН прогнозує рекордні дані по COVID і спад через вихідні.
Зазначимо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.