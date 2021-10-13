В Украине число смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года, - KSE

Фото: в Украине вырастет число смертей от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине. Количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.