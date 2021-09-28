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В Україні судитимуть двох ексспівробітників СБУ, які перейшли на бік Росії

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 16:34
В Україні судитимуть двох ексспівробітників СБУ, які перейшли на бік Росії Фото: в Україні судитимуть двох ексспівробітників СБУ, які перейшли на бік РФ (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура завершила розслідування щодо двох колишніх співробітників СБУ, які перейшли на бік Росії в окупованому Криму. Влаштувавшись в "управління ФСБ" вони затримали українського активіста і тортурами намагалися вибити з нього зізнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр прокуратури АРК та міста Севастополя.

Як повідомило джерело РБК-Україна в прокуратурі, колишніх співробітників СБУ звуть Артур Шамбазов і Андрій Тішенін.

За даними слідства, в лютому 2015 року два колишніх співробітника СБУ, вже в якості представників "управління ФСБ", незаконно затримали українського активіста, учасника Революції Гідності. Вони застосували до нього насильство, тортури і погрози, щоб отримати визнання в злочині, якого він не скоював.

Силовики намагалися вибити з активіста зізнання в нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику "Беркуту" в Києві, а також підготовці диверсії на території Криму.

Розслідування щодо ексспівробітників СБУ завершено. Прокуратора направила обвинувачення до суду. Силовики підозрюються в скоєнні військового злочину, який полягає в тортурах і в незаконному затриманні громадянина України. Їм загрожує від 8 до 12 років тюремного ув'язнення.

Фото: в Україні судитимуть двох ексспівробітників СБУ, які перейшли на бік РФ (pixabay)

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