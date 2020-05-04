В Україні будуватимуть сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів

Державне агентство України з управління зоною відчуження затвердило проект будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які повертатимуться з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відомство.

Зазначається, що ДАЗВ затвердило проєкт будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повернуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

"Українська сторона повинна прийняти на зберігання високоактивні радіоактивні відходи, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, відповідно до угоди між урядом України і урядом РФ про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що відповідно до генерального плану сховище буде побудовано на комплексі виробництв "Вектор".

"Воно гарантуватиме радіаційну безпеку та надійне проміжне зберігання високоактивних радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації терміном до 100 років", - інформує ДАЗВ.

Нагадаємо, на території Чорнобиля планують створити наукові полігони для радіобіологічних досліджень. У 10-кілометровій зоні відчуження планують створити чотири наукові полігони для досліджень з радіобіології.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві небезпечними відходами з лікарень забруднювали природу. Компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних і біологічних, замість утилізації медичних відходів у спеціально відведених для цього місцях, вивозила їх на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.