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В Україні будуть стежити за працевлаштуванням випускників: хто і як

Автор: Юлія Струк

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року в Україні почнуть стежити за працевлаштуванням випускників вишів. МОН планує запустити електронну систему моніторингу.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом та Міністерством освіти й науки. Наразі вже підготовлені проекти наказу МОН та постанови ПФУ", - зазначив Шкарлет.

За його словами, після реєстрації цих документів у Мін’юсті можна буде синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду і розпочати тестування системи.

Міністр підкреслив, що система моніторингу є необхідним елементом для аналізу та схвалення подальших рішень щодо розвитку системи вищої освіти України. Окрім того, показник працевлаштування необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування вишів.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оновлення процедури обрання керівників закладів вищої освіти в Україні. Документ запроваджує вибори у два тури.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей законопроект 5 лютого 2021 року.

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