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В Україні будуть виготовляти турецькі ударні безпілотники, - МЗС

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США , Середа 22 вересня 2021 22:29
В Україні будуть виготовляти турецькі ударні безпілотники, - МЗС Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, в рамках візиту Зеленського до США, відбудеться зустріч лідера країни з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Глави держав домовляться про будівництво заводу Байрактарів на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Міністерства іноземних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу.

Дмитро Кулеба заявив, що має позитивні очікування від зустрічи Зеленського та Ердогана.

Як відзначив міністр, лідери країн повинні домовитися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників в Україні.

"Я вже сказав про це: там все буде добре, і завод Байрактарів на території України буде", — відповів міністр.

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Володимир Зеленський МЗС Україна Дмитро Кулеба Реджеп Тайіп Ердоган
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