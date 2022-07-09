В Україні буде збільшено фінансування підтримки переселенців, фермерів та підприємців, - Шуляк

"Попри скрутний час ми знаходимо можливість підтримати людей, стимулювати розвиток бізнесу та виділяти кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури. Загалом на це ми додатково виділяємо 80,9 млрд грн шляхом внутрішніх і зовнішніх запозичень, а також з коштів допомоги ЄС", - заявила Шуляк.

За її словами, 73,8 млрд грн підуть на фінансування щомісячної адресної допомоги переселенцям, а також на забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до них.

"Критично важливо зараз підтримати бізнес, який сплачуватиме податки. Для цього ми виділили 1,5 млрд грн на фінансування нової бюджетної програми підтримка фермерських господарств. Ще 4 млрд грн підуть у Фонд розвитку підприємництва", - додала вона.

Також часина коштів піде на субвенцію місцевим бюджетам для відбудови завданих окупантами руйнувань.

"Ми розуміємо, що у місцевої влади не вистачить грошей, щоб все відбудувати. Тому додатково 1,6 млрд грн підуть у місцеві бюджети для відбудови критичної інфраструктури у рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту", - підсумувала Шуляк.