В Україні через бойові дії понад 700 тисяч людей залишилися без електрики

В Україні через триваючі бойові дії без електрики залишилися понад 700 тисяч осіб. Найбільш складна ситуація склалася на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
За даними відомства на вечір 7 березня, в Україні через пошкодження, викликані бойовими діями, повністю або частково знеструмлено понад 1 133 населених пункти. В цілому без електрики залишилися понад 742 тисячі споживачів.
"Найбільш складна ситуація з електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні - понад 233 тисячі абонентів залишилися без світла, від електроживлення повністю відключений Маріуполь", - уточнили в міністерстві.
Як зазначили в Міненерго, за минулу добу відновити електропостачання вдалося близько 71 тисячі споживачів. Однак через активні бойові дії постійно виникають нові пошкодження електромереж, що викликає нові відключення.
Без газопостачання на вечір 7 березня залишаються близько 238,2 тисячі споживачів. Відновити подачу газу вдалося 7 529 споживачам.
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